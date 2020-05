L'Australia studia un piano in 3 fasi per uscire dall'emergenza coronavirus: riapertura fabbriche solo a luglio e inviti a casa fino a 5 persone.

L’Australia ha studiato un piano in 3 fasi per le fabbriche per uscire dall’emergenza coronavirus. Prevista la riapertura a luglio. Il ministro Morrison ha stilato un progetto per bar, ristoranti e per le industrie. Quelle non essenziali riapriranno a luglio. In Australia solo 97 vittime di covid-19.

Il piano anti coronavirus in Australia di 3 step

In Australia meno di 7 mila casi di coronavirus e soltanto 97 i decessi. I dati sono positivi in Australia, fanno più preoccupare quelli dei suicidi da coronavirus che i contagi, ma continua la rigidità del governo rispetto alle norme di sicurezza e la riapertura. È stato studiato un piano in 3 fasi illustrato dal primo ministro Scott Morrison.





Le fasi del piano

Per la riapertura delle fabbriche se ne parla solo a luglio e nei mesi precedenti, ovvero quella della fase 1, verranno adottate riaperture graduali che interesseranno ristoranti, bar, negozi, parchi e biblioteche. Non potranno esserci assembramenti di più di dieci persone e nella propria abitazione si potranno ospitare solo cinque persone. I viaggi avverranno solo a livello locale.

Brendan Murphy, il capo dei consulenti scientifici, ha spiegato che durante la fase di riapertura si dovranno rispettare le misure di massimo 10 persone alla volta. Questa restrizione non permetterà a tutti di riaprire.

Durante la fase 2 avverrà la riapertura delle palestre, saloni di bellezza, cinema, gallerie, parchi e si potranno anche fare viaggi interregionali.

Entro i primi di luglio si attueranno le prime due fasi e dopo inizierà la fase 3 che permetterà a quasi tutti i lavoratori di tornare ai propri impieghi.

Nella terza fase riapriranno anche bar, ristoranzi, pizzerie e si potranno fare raduni fino a 100 persone. Per i viaggi, verrà estesa la possibilità di viaggiare verso la Nuova Zelanda, le Isole del pacifico e tra le regioni australiane.

Le tempistiche

Le misure non si attueranno con le stesse tempistiche per tutti gli stati. Ognuno potrà anticipare o ritardare il passaggio da una fase all’altra. “Per quanto riguarda la costa est siamo in una situazione completamente diversa. Gli stati hanno iniziato ad affrontare la pandemia in momenti diversi” ha detto Morrison, mentre Western Australia, South Australia e Northen Territory sono già nella fase 1.