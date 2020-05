Un meme diventato virale (quello della Coffin Dance) ma che usato in questo contesto drammatico ha scatenato numerose polemiche.

Scoppia la bufera su Tik Tok: dei soccorritori inglesi hanno postato un video in cui ballano la celebre Coffin Dance portando in spalla un finto malato Covid. Inevitabile la reazione indignata sui social: “Irrispettoso per chi soffre”. Il video è stato poi eliminato.

Replicano Coffin Dance su Tik Tok

RR

Un gruppo di soccorritori del servizio di ambulanze britannico si è esibito nella cosiddetta “Coffin Dance” (la danza della bara), in un video che in poco tempo è diventato virale su Tik Tok, ma che ha causato reazioni indignate e imbarazzate da parte degli internauti.

La clip mostra questi quattro soccoritori intenti a replicare la danza del famoso meme con un manichino sulle spalle, ma il video ha ricevuto talmente tante critiche indignate da dover essere rimosso. “Non è professionale”; “È irrispettosa delle famiglie in lutto”, hanno scritto gli utenti indignati sui social. Qualcuno li accusati di prendersi gioco dei veri morti in Inghilterra.





La nota del servizio ambulanze

La North West Ambulance Service (NWAS) ha preso subito le distanze dalla bravata dei loro dipendenti.

In una nota, l’organizzazione si è scusata per l’immorale azione dei dipendenti, definendo squallido il video: “Sebbene siamo sicuri che il personale coinvolto non intendeva causare danni a nessuno, questo video è inappropriato e rappresenta una chiara violazione della nostra politica sui social media”.

Il video si basa sul meme “Coffin Dance” diventato virale già all’inizio dell’epidemia: esso mostra un gruppo di becchini ghanesi che danzano durante un’originale marcia funebre, ed è stato preso come esempio per sensibilizzare in modo ironico la gente a rimanere a casa per evitare di fare la stessa fine.