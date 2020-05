Incidente all’aeroporto di Austin, uomo travolto e ucciso sulla pista

Le autorità stanno indagando su un incidente avvenuto all'aeroporto di Austin, in Texas, dove un uomo è stato travolto e ucciso in pista da un aereo.

Tragico incidente all’aeroporto di Austin, nello stato americano del Texas, dove nella serata del 7 maggio un uomo che stava attraversando una delle piste è stato travolto e ucciso da un aereo della Southwest Airlines in fase di atterraggio. Sull’accaduto stanno attualmente indagando le autorità locali per capire come mai l’uomo si trovasse in quel momento sulla pista di atterraggio è se il pilota del velivolo abbia effettuato tutte le manovre necessarie per evitarlo.



Incidente all’aeroporto di Austin, morto un uomo

Stando a quanto riportato dai media statunitensi il volo 1392 della Southwest Airlines proveniente da Dallas ha avuto l’autorizzazione dalla torre di controllo per atterrare all’aeroporto internazionale di Austin-Bergstrom, scendendo in sicurezza sulla pista designata alle 20:12 ora locale. La stessa compagnia ha poi dichiarato come il pilota abbia dovuto effettuare una manovra di emergenza al fine di evitare un individuo che è apparso sulla pista 17R poco dopo l’atterraggio.

L’aereo si è quindi fermato e i piloti hanno riferito dell’accaduto ai controllori del traffico aereo, per poi far scendere i passeggeri presenti a bordo che fortunatamente non avevo subito danni a seguito della brusca manovra.

In un’intervista telefonica rilasciata venerdì 8 maggio, la portavoce dell’aeroporto di Austin Mandy McClendon ha dichiarato: “Quando hanno scoperto l’individuo sulla passerella era abbastanza chiaro cosa fosse successo. L’aereo lo aveva colpito”.





I soccorritori sono infatti giunti sulla pista alle ore 20:22, ma nonostante i tentativi fatti per salvarlo l’uomo è stato dichiarato morto sul posto. I telegiornali locali hanno in seguito diffuso una fotografia che mostra un’evidente ammaccatura sulla turbina destra del Boeing 737, probabile segno del tremendo impatto che l’uomo ha avuto conto il velivolo.