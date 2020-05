Il Nord-Reno-Westfalia ha deciso di reintrodurre il lockdown dopo che oltre 100 lavoratori sono risultati contagiati in un macello

In settimana, in Germania, sono state allentate le misure restrittive anti coronavirus, ma il Nord-Reno-Westfalia ha deciso di reintrodurre il lockdown dopo che oltre 100 lavoratori sono risultati contagiati in un macello. A rischio anche altri due lander.



Probabile chiusure in tre lander

Pochi giorni dopo l’annuncio di un ritorno graduale alla normalità, ecco che in Germania il Nord Reno-Westfalia ha deciso di ripristinare il lockdown dopo che a Coesfeld sono risultati contagiati oltre 100 dei 1.200 dipendenti in un impianto di lavorazione della carne. Una situazione che preoccupa anche altri due Lander, lo Schleswig-Holstein e la Turingia. In due distretti, infatti, si è superato l’indice di contagio.

In base alle regole della Fase 2 in Germania, ancora in fase di definizione, nel distretto dovrà essere ripristinato il lockdown con l’allentamento delle misure che sarà posticipato per almeno di una settimana. Al momento la Germania conta oltre 169 mila casi, con almeno 7435 vittime.





Per misurare la pandemia viene utilizzato il tasso R0 e l’aumento dell’indice, come comunicato dal Robert Koch Institute (Rki), l’agenzia governativa tedesca per il controllo e la prevenzione delle malattie. è giunto al termine di una settimana in cui le misure restrittive sono stato ulteriormente alleggerite. L’Istituto, comunque, non ha specificato se questo significa che stiano aumentando i casi. “L’aumento nell’indice di contagio stimato rende necessario esaminare gli sviluppi molto attentamente nei prossimi giorni”, ha infatti affermato Rki attraverso una nota.