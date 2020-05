Rimane drammatica la situazione negli Usa, e il capo della Task Force è costretto all'autoisolamento precauzionale.

Sale a 4.024.737 il numero dei contagi da coronavirus nel mondo, di cui oltre 1 milione riscontrati solo in Usa. Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti si sono registrati 1.568 morti. Il capo della Task force americana Fauci si trova in isolamento precauzionale dopo esser entrato in contatto con un persona infetta della Casa Bianca. Salgono drasticamente le vittime e i contagi anche in Brasile.

Coronavirus, crescono contagi e morti nel mondo

Sono 4.024.737 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, di cui ben 279.313 i morti. Gli Usa rimangono il Paese più colpito con 1.309.541 casi, seguono Spagna (223.578) e l’ Italia (218.268). Per quanto riguarda il numero dlele vittime, il Regno Unito rimane il secondo Paese più colpito, dopo gli Usa, con 31.662 vittime, segue l’Italia (30.395).

Nelle ultime 24 ore negli Stati Uniti sono morte 1.568 persone per il Coronavirus, e ora bilancio totale sale a 78.746. I contagi complessivamente hanno superato i 1,3 milioni, oltre il 25% delle vittime globali .





Fauci in quarantena

Intanto però anche la task force americana ha dovuto attuare alvune misure precauzionali, per evitare contagi interni: Il virologo Anthony Fauci, capo della task force della Casa Bianca, dopo esser entrato in contatto con una persona positiva della Casa Bianca, ha deciso di mettersi in autoisolamento per 14 giorni.

Fauci lavorerà prevalentemente da casa, anxhe se non gli sarà vietato l’accesso al suo ufficio, dove quotidianmante lavora da solo. Il virologo finora è negativo, ma ogni giorno verrà testato. Anche Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) ha deciso di mettersi in autoisolamento per le stesse ragioni di Fauci.

Brasile in peggioramento

In Sudamerica, anche in Brasile l’epidemia continua a peggiorare di giorno in giorno: sono 730 persone sono morte nelle ultime 24 ore, più di 10 mila i nuovi contagi. Ora il numero dei morti conta 10.627 il totale delle vittime nel Paese, 155.939 le persone contagiate.