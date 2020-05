Coronavirus, primo positivo a Wuhan dopo un mese

Il coronavirus torna a Wuhan, primo caso di positivo dopo oltre un mese.

Il coronavirus torna nel suo luogo di partenza, a Wuhan, nella provincia dell’Hubei dove tutto è iniziato alla fine del 2019. La città, dopo oltre un mese in cui il numero dei nuovi contagi era pari a zero, torna ad avere un positivo. Si tratterebbe di un uomo le cui condizioni vengono descritte come molte gravi, ma al momento non si hanno conferma sull’età e soprattutto su quali siano stati i suoi spostamenti nelle ultime settimane.



Primo positivo a Wuhan dopo un mese

La situazione in Cina, dopo l’esplosione iniziale e il successivo lockdown, sembrava essere tornata ad una normalità controllata da qualche settimana. Fanno eccezione Hong Kong che dopo la prima riapertura è stata costretta a tornare in quarantena e la città di Shulan, nella provincia nord-orientale di Jilin: dei 14 nuovi casi confermati di Covid-19 nel Paese dalla Commissione nazionale sanitaria della Cina (numero più alto dal 28 aprile), ben 11 provenivano da Shulan.

Nello specifico si tratta di familiari e persone entrate in contatto con una donna risultata positiva ai test lo scorso 7 maggio.





La situazione del coronavirus in Cina

In Cina dunque l’allerta è massima, e le autorità lavora per evitare un ritorno importante del contagio, in quanto il paese asiatico non potrebbe permettersi un nuovo lockdown, sia in ottima sociale che economica. I numeri di positivi e morti da coronavirus pongono la Cina a primissimi posti, si pensi che solo a Wuhan si contano finora 3.869 morti provocati dal coronavirus a fronte di 50.334 casi.