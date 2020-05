Migliaia di persone in fila dalle 5 del mattino a Ginevra per ricevere cibo e prodotti di prima necessità.

La crisi economica innescata dal coronavirus non ha risparmiato neanche la città di Ginevra, una delle più costose in Svizzera e nel mondo. Migliaia di persone hanno infatti fatto la fila ieri, 9 maggio, per ricevere razioni gratuite di cibo creando uno scenario forse mai visto nella città famosa per le sue banche private, i produttori di orologi di lusso e le boutique esclusive. Stando a quanto riportato dall’associazione Caravane de Solidaritè – principale organizzatrice dell’evento – , le persone avrebbero iniziato a mettersi in fila dalle cinque di mattina e la coda, fuori dallo stadio di hockey Vernets dove venivano distrribuite 1.500 porzioni alimentari, si sarebbe prolungata per circa un chilometro.



Ginevra, lunga fila per ricevere cibo

Gli organizzatori hanno riferito che altrettante persone si erano presentate la settimana precedente. “Siamo in un crescendo”, ha raccontato Silvana Mastromatteo, capo della Caravane de Solidarite, riferendo che l’ultima è stata la sesta distribuzione di cibo gratuito dall’inizio della crisi con sempre più gente che si presenta ogni volta.





Secondo l’Ufficio di statistica svizzero, circa l’8 percento della popolazione svizzera, corrispondente a 660 mila persone, vive sotto la soglia di povertà, con circa un altro milione che si trova invece in una situazione considerata precaria. I danni arrecati dal coronavirus all’economia hanno dunque accentuato le problematiche di chi, già prima dell’emergenza sanitaria, andava avanti con difficoltà, ma hanno purtroppo anche generato complicazioni alle persone che fino a due mesi fa rientravo nella cosiddetta classe media della popolazione.