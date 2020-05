Kelsey Pavelka, una maestra di seconda elementare, ha deciso di escogitare un metodo pur di poter ritornare ad abbracciare i propri studenti

Un bella iniziativa quella di Kelsey Pavelka, una maestra di seconda elementare, che ha deciso di escogitare un metodo pur di poter ritornare ad abbracciare i propri studenti nonostante l’emergenza coronavirus in corso.



Maestra torna ad abbracciare gli alunni

Kelsey Pavelka, insegnante dell’Indiana, negli Usa, ha deciso di allestire sull’uscio della propria abitazione una barriera di plastica grazie alla quale poter ritornare ad abbracciare i propri allievi in un momento particolarmente difficile come quello attuale per via dell’emergenza coronavirus.

Al fine di poterli riabbracciare, infatti, la maestra ha deciso di usare un telo della doccia, del nastro adesivo e delle borse di plastica resistenti grazie alle quali ha realizzato una barriera, con tanto di fori per le braccia sulla porta di casa. Dopo l’abbraccio, ogni studente aveva il compito di sanificare il telo al fine di consentire di abbracciare lo studente successivo in tutta sicurezza.

A tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata a CNN, l’insegnante ha dichiarato: “La maggior parte degli studenti è corsa alla mia porta gridando!“.

Per poi aggiungere: “Poi ci abbracciamo un sacco di volte e parliamo di tutte le cose che abbiamo fatto. Di solito ci sono molte battute, racconti e e mosse di danza”.





Un’idea, quella di realizzare il telo, che l’insegnante ha affermato di ave visto su Tik Tok mentre le persone utilizzavano questo metodo per abbracciare i propri familiari. “Molti genitori hanno affermato che i loro figli avessero davvero bisogno di questo”, ha dichiarato l’insegnante.