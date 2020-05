Nuovo focolaio di coronavirus in un quartiere di Seul. Il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha commentato: "Mai abbassare la guardia".

Ritornano le restrizioni in Corea del Sud a seguito dello scoppio di un nuovo focolaio di coronavirus a Seul. Chiudono le porte i bar e locali della capitale dopo che, nella prima settimana di maggio, un giovane di 29 anni ha infettato trenta persone in una sola serata trascorsa a Itaewon, il quartiere più movimentato della città.

Cosa è successo in Corea del Sud

Un giovane di Seul positivo al Covid-19 ha infettato diverse persone con cui è entrato in contatto nel weekend del primo maggio. Le autorità hanno ricostruito i suoi spostamenti incrociando i dati delle transazioni della sua carta di credito e i video delle telecamere a circuito chiuso del quartiere noto per la sua movida: è emerso che il 29enne abbia frequentato cinque locali e bar in città. “La negligenza può portare a un’esplosione delle infezioni. Gli sforzi fatti finora dai cittadini e dagli operatori sanitari potrebbero diventare polvere in un momento” ha dichiarato il sindaco di Seul, Park Won-soon, che il 9 maggio scorso ha dato il via a nuove misure restrizioni di contenimento del contagio.





Restrizioni necessarie, si temono nuovi focolai

L’apprensione nel Paese resta alta. Dopo i casi di positività di 91 pazienti apparentemente guariti, la paura che si possa ripiombare in un serrato lockdown è molto percepita: “L’emergenza non sarà finita finché non sarà davvero finita, per questo non dobbiamo abbassare la guardia” ha ribadito il presidente del Paese, Moon Jae-in. In questi mesi, i sudcoreani hanno imparato ad adottare diverse misure di distanziamento sociale nella loro quotidianità. Lo hanno fatto anche in occasione delle elezioni amministrative, presentandosi ai seggi con guanti e mascherine.

Con i primi casi sono ricomparsi dall’apertura di locali e discoteche, la paura di nuovi contagi è molto forte. Per i sudcoreani, dunque, ritornare alla normalità potrebbe costare un prezzo troppo alto.