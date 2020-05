Rimane ancora incerto il destino dei sei italiani che a causa del coronavirus sono bloccati da inizio aprile sulla nave da crociera Oasis of the seas.

È ancora nebuloso il destino dei sei cittadini italiani rimasti bloccati sulla nave da crociera Oasis of the seas a causa della pandemia di coronavirus. I nostri connazionali, assieme agli altri mille passeggeri della nave di Royal Caribbean, sono infatti impossibilitati a scendere dai primi di aprile, quando l’imbarcazione ha attraccato lungo le coste della Florida. Da allora, e nonostante gli interventi della Farnesina, la guardia costiera statunitense impedisce a chiunque di sbarcare a terra, pena l’arresto immediato.



Coronavirus, il destino di sei italiani negli Usa

Dal momento dell’attracco la nave è stata posta in lockdown forzato da parte delle autorità statunitensi proprio a causa del coronavirus, che da aprile a oggi ha già causato la morte di tre passeggeri di età compresa tra i 35 e i 40 anni. I cittadini italiani presenti sulla nave sono tutti membri del personale di servizio, che è stato licenziato in blocco dalla compagnia lo scorso 28 marzo.

Senza più alcuni tipo di contratto e di assicurazione sanitaria, e con i passaporti trattenuti dalle autorità Usa senza un giustificato motivo, i sei nostri connazionali sono ancora in attesa di una risposta da parte della autorità italiane che stanno attualmente mediando con i funzionali locali.

Il governatore della Florida Ron De Santis ha infatti affermato in merito al destino dei marittimi presenti sulla nave da crociera: “Non sono affar mio nè da vivi nè da morti.





Al momento i passeggeri della nave non dispongono di gel igienizzante né di mascherine per far fronte all’emergenza sanitaria a bordo, che si sta rivelando ben peggiore di altri scenari analoghi già vissuti da cittadini italiani nelle scorse settimane.