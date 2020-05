Valentina Fonseca, una bimba di 9 anni scomparsa giovedì scorso, è stata trovata morta dopo alcuni giorni di ricerche.

È terribile quanto successo in Portogallo dove Valentina Fonseca, una bambina di 9 anni scomparsa giovedì scorso, è stata trovata morta dopo alcuni giorni di ricerche.

Valentina morta all’età di 9 anni

Scomparsa dalla casa del padre, a Peniche, lo scorso giovedì, Valentina Fonseca è stata rinvenuta senza vita a Serra d’El Rai, a circa sei chilometri dalla casa del padre, in un campo e nascosto sotto a dei cespugli. In base a quanto si evince dai media locali, che citano fonti giudiziarie, sono stati arrestati il padre di Valentina Fonseca e la matrigna, rispettivamente di 32 e 38 anni, che avrebbero detto agli inquirenti il luogo in cui si trovava il corpo della povera vittima.

Valentina Fonseca, che viveva con la madre a Bombarral, si era trasferita a casa del padre e della matrigna durante la quarantena per via dell’emergenza coronavirus in modo tale da poter seguire al meglio la didattica online.

Dopo la scomparsa alcuni familiari avevano iniziato ad ipotizzare che la bambina avesse deciso di lasciare di sua spontanea volontà la casa paterna per via della gelosia nei confronti del figlio nato dalla relazione tra il padre e la matrigna. Dopo aver avviato le ricerche, la bimba è stata ritrovata senza vita e si resta in attese dell’interrogatorio del padre e della compagna per accertare le reali dinamiche della vicenda. I due, infatti, sono al momento accusati di omicidio e occultamento di cadavere.





Nel frattempo la mamma della bambina ha voluto ringraziare tramite un post su Facebook: “tutti per l’aiuto che ci è stato dato, dalle autorità a tutte le persone che si sono offerte volontarie in generale per le ricerche di mia figlia“.