Una bigliettaia di 47 anni è morta di coronavirus dopo che mentre lavorava era stata aggredita da un malato che le aveva tossito e sputato in faccia.

Arriva da Londra la triste storia di una bigliettaia 47enne ammalatasi e morta per coronavirus dopo che lo scorso 22 marzo era stata aggredita da un uomo contagiato che le aveva tossito e sputato in faccia. La notizia del decesso di Belly Mujinga è stata diramata dal sindacato dei trasporti Transport Salaried Staffs Association, mentre la polizia londinese ha aperto un’inchiesta nei confronti dell’aggressore che tuttavia al momento non è ancora stato rintracciato.



Coronavirus, morta bigliettaia a Londra

Sofferente di malattie respiratorie pregresse, Belly Mujinga è morta lo scorso 5 aprile al Bernet Hospital dopo che tre giorni prima era stata ricoverata in terapia intensiva a seguito del contagio. L’aggressione, subita sia dalla donna che da una sua collega rimasta anch’essa contagiata dal coronavirus, è avvenuta presso la Victoria Station di Londra.

In una nota ufficiale, il sindacato Tssa ha annunciato che presenterà una richiesta di risarcimento per la morte della donna, da devolvere interamente alla sua famiglia. Nel comunicato si può inoltre leggere: “Siamo scioccati e devastati per questa morte, Belly è una delle tante lavoratrici e lavoratori in prima linea che hanno perso la vita a causa del coronavirus”.





Le parole del marito

Sconvolti per la morte anche la figlia di 10 anni e il marito della 47enne, che ai microfoni dei giornalisti ha raccontato: “Era una brava persona, una brava madre e una brava moglie. Era una persona premurosa e si sarebbe presa cura di tutti”.

L’uomo aveva tentato di contattare telefonicamente la moglie in ospedale, ma dopo alcuni tentativi andati a vuoto era stato richiamato da personale sanitario che lo aveva informato del decesso della donna.