In Libano in missione di pace, due soldati italiani hanno celebrato le nozze sul campo dopo essere rimasti bloccati nel Paese a causa del coronavirus.

Il coronavirus li ha fermati in Libano, ma non ha impedito il loro matrimonio. Così, due soldati italiani, il caporal maggiore Vincenzo De Rita (39 anni, Avellino) e il caporal maggiore scelto Fiorella Tomasino (33 anni, Capaccio), hanno deciso di convolare a nozze a Beirut dopo essere rimasti bloccati a causa del coronavirus in Libano.

Chi sono i due soldati bloccati in Libano

De Rita e Tomasino sono impegnati nella missione Unifil con il 232° Reggimento Trasmissioni di Avellino e la Brigata Granatieri di Sardegna nel Libano occidentale. Hanno deciso di celebrare le nozze in missione dopo aver appreso che non sarebbe stato possibile tornare per tempo in Campania per il coronavirus: “Vincenzo e Fiorella, con la loro decisione di sposarsi in missione e di proseguire nel loro mandato, sono un esempio di dedizione al lavoro e al sacrificio. Un esempio concreto di quello spirito di servizio che accomuna i militari” ha commentato generale Fulco, comandante del contingente italiano in Libano.

Le nozze in ambasciata

Le nozze si sono svolte con rito civile nell’ambasciata italiana di Beirut. Il rito è stato celebrato dall’ambasciatore italiano in Libano, Nicoletta Bombardiere, rispettando le norme coronavirus di distanziamento sociale e l’utilizzo di guanti e mascherine. Abito da sposa inconsueto per Tomasino, che ha vestito l’uniforme di servizio, come il neo-marito. Entrambi indossavano il basco blu dei peacekeeper dell’Onu: un chiaro riferimento alla missione italiana nel Paese.





La missione dei soldati italiani in Libano

La missione Unifil è stata istituita con la Risoluzione 425 da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 19 marzo 1978 dopo l’invasione israeliana del Libano. I militari impegnati nella missione si occupano di smorzare le tensioni fra i contendenti nelle operazioni di “peacekeeping”. Il 232° Reggimento Trasmissioni, di cui fanno parte i due soldati italiani, assicura i collegamenti strategici con l’Italia e supporta le istituzioni locali con progetti di cooperazione civile e militare.

Le nozze dei due soldati in missione sono un bell’esempio di resistenza alle difficoltà della vita.