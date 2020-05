Il CEO di Twitter ha annunciato la decisione dell'azienda di proseguire, per chi vorrà, lo smart-working anche dopo il Coronavirus.

Chi si è trovato bene con lo smart-working, durante l’emergenza Coronavirus, potrà continuare con questa forma di lavoro. Questa la decisione di Twitter: la società americana di ‘social network’ ha annunciato la sua scelta tramite una lettera pubblicata con un cinguettio. A darne notizia è il CEO di Twitter, Jack Dorsey. Si tratterà di una scelta liberissima da parte dei dipendenti che potranno optare se tornare in ufficio oppure se continuare a lavorare da casa: “Gli ultimi mesi hanno dimostrato – si legge nel cinguettio di Dorsey – che il lavoro da casa può funzionare. Se i nostri dipendenti sono in un ruolo e in una situazione che consente loro di lavorare da casa e se vogliono continuare a farlo per sempre lo renderemo possibile. Aprire gli uffici sarà una nostra decisione, quando e se i nostri dipendenti vogliono rientrare sarà loro”.

Coronavirus, Twitter e lo smart-working

L’iniziativa di Twitter – ovvero quella di continuare lo smart-working anche una volta terminata l’emergenza sanitaria da Coronavirus – potrebbe essere seguita da altre realtà multinazionali. Anche da quelle presenti sul territorio italiano. La ministra della P.A., Fabiana Dadone, in tal senso si è già espressa favorevolmente: “Anche quando usciremo da questa fase di emergenza – ha annunciato – vorrei che si mantenesse il lavoro agile al 30% come percentuale minima”.





Secondo la ministra italiana, infatti, con lo smart working: “Si lavora in maniera diversa, si lavora di più dal mio punto di vista, e in maniera positiva perché si riesce non solo a conciliare i tempi di vita e di lavoro, ma si cambia l’ottica, non è più stare 8 ore in ufficio, ma si impronta tutto sul risultato”.