In Virginia lo Zoo reagisce al coronavirus con le visite in auto per vedere gli animali in totale sicurezza.

Le attività commerciali e produttive di tutto il mondo sono chiamate ad una dura sfida per reagire ai danni economici provocati dall’emergenza coronavirus. Molte sono stati i casi di imprese che hanno riconvertito la loro produzione e i loro servizi per cercare di non chiudere e andare avanti, malgrado tutto. Un chiaro esempio è lo zoo di Richmond, in Virginia, che ha reinventato gli spazi per permettere ai visitatori di accedere e spostarsi in auto da un’area all’altra e osservare gli animali mantenendo il distanziamento sociale, come previsto dalle misure adottate per contenere la diffusione del contagio. Le visite avvengono dunque in auto, con le famiglie che possono accedere alle vare aree del parco e ammirare i vari animali presenti nella struttura.



Coronavirus, lo Zoo avvia le visite in auto

Il governatore della Virginia, Ralph Northam, ha accettato di buon grado l’iniziativa del Metro Zoo di Richmond, concedendo l’autorizzazione necessaria per creare questa nuova esperienza di visita, si spera solo temporanea.

I visitatori eviteranno in questo modo assembramenti e sopratutto non avranno contatto con altri individui in quanto è severamente vietato scendere dalla propria auto.





Sempre in macchina, agli ospiti verrà data anche la possibilità di accedere allo shop dello zoo che è stato nuovamente allestito in un’area all’aperto. Peluche, souvenir o foto ricordo potranno dunque essere acquistati semplicemente abbassando il finestrino della propria automobile e indossando mascherina e guanti di sicurezza. Il Metro Zoo di Richmond era stato anche uno dei primi a permettere agli amanti degli animali delle visite virtuali, quando ancora non erano consentiti negli Stati Uniti gli spostamenti.