In Canada un 19enne è stato fermato dalla polizia locale per aver guidato la macchina del padre, sfrecciando a oltre 300 km/h. Al ragazzo è stata sospesa la patente, confiscata l’auto ed è stato condannato a pagare una multa pari a 1.000 dollari.

Un 19enne dell’Ontario (Canada) è stato fermato e poi multato dal sergente della Higway Safety Division Opp, dopo che sul dispaly della pistola laser per i controlli della velocità dell’auto del giovane è comparsa la cifra di 308 km/h.





Kerry Smith, il sergente in questione, è partito all’inseguimento del bolide, terminato presto con le sanzioni inflitte al giovane incosciente. Il tutto è stato poi raccontato su Twitter dallo stesso sergente, facendo il giro dei social in poche ore.

308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a “drive” with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9 — OPP Highway Safety Division (@OPP_HSD) May 10, 2020

La bravata è costata cara al ragazzo: il sequestro dell’auto (Mercedes C 63 Amg Coupé C204 del padre), la sospensione della patente e una multa di 1.000 dollari.

Un caso insolito ma non inedito per il sergente, che proprio quattro giorni prima su Twitter aveva dichiarato di aver fermato e multato un diciassettenne al volante di una Bmw i8 che aveva fatto segnare sul radar la velocità di 212 km/h in area urbana.