Lo stadio del Copenaghen, chiuso per coronavirus, sarà utilizzato come spazio per le lezioni in attesa della riapertura delle scuole.

Per ovviare al problema della riapertura delle scuole in Danimarca, a Copenaghen hanno optato per un’alternativa originale: permettere lo svolgimento delle lezioni in alcune strutture pubbliche inutilizzate, quali lo stadio di calcio e lo zoo.

Scuole in Danimarca: stadio aperto alle lezioni

In tutta Europa la chiusura delle scuole rimane uno dei problemi più complicati da risolvere, ma in Danimarca si è deciso di fare di necessità virtù, creando un connubio strano (ma, forse, efficace) tra le lezioni e il calcio. Senz’altro, un destino più felice di quello toccato ad altri stadi nel mondo, come quello di San Paolo, in Brasile, trasformato in ospedale.

Tenere i bambini distanziati due metri per più di 5 minuti è una sfida ardua che richiede molto spazio. Per questo motivo a Copenaghen, vista la sospensione della stagione calcistica, si è deciso di offrire proprio lo stadio come luogo pubblico in cui svolgere le lezioni ai bambini.





Lezioni a cielo aperto

Inizialmente gli insegnanti hanno tentato di tenere lezione allo zoo, ma dalla giornata di martedì 12 maggio gli studenti hanno potuto prendere posto sulle tribune del Telia Parken.

Ci sono migliaia di metri quadri e aria aperta, quindi nessun problema di distanziamento e di sicurezza. Nei prossimi due mesi accoglierà 200 bambini. Dall’esplosione dell’epidemia, la città ha rafforzato i contatti con istituzioni pubbliche e agenzie immobiliari per trovare luoghi idonei per lo svolgimento delle lezioni. Problema che ora pare esser stato risolto in parte grazie al mondo del calcio. Una soluzione che potrebbe diventare fonte di ispirazione anche per il resto d’Europa.