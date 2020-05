In Georgia un bambino di 5 anni ha ucciso il fratello con una pistola pensando fosse finta: la polizia è a caccia del proprietario.

Un bimbo di 5 anni in Georgia trova una pistola ed uccide il fratello di soli 12 anni. Un testimone racconta la scena. La polizia è a caccia del proprietario dell’arma. Ha la stessa età anche il bambino che ha salvato tutta la famiglia da un incendio ed oggi è vigile del fuoco onorario.

Bimbo di 5 anni uccide il fratello con una pistola

Nel pieno della pandemia da coronavirus che sta interessando anche l’America, nella città di Griffin, in Georgia, un bambino di 5 anni ha trovato una pistola in un’area boschiva e, credendo fosse finta, ha puntato al fratello e l’ha ucciso. La vittima aveva solo 12 anni.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, l’arma sarebbe stata abbandonata da spacciatori della zona in fuga, questo anche perché poco più avanti è stata ritrovata una borsa contenente dei narcotici.





La testimonianza ed il rapporto della polizia

Un residente che ha assistito all’incidente ha detto che “i bambini si stavano divertendo pacificamente. Uno dei due ha scoperto una pistola. Si è girato e pensando di giocare, ha detto bang bang”.

La pistola era carica ed ha ucciso.

La polizia sui social ha pubblicato un rapporto in cui si specifica che la pistola potrebbe essere stata lanciata da una persona fuggita. Quando avvenne la fuga le autorità trovarono solo la droga e non l’arma. Oggi le indagini proseguono per trovare la persona che ha abbandonato la pistola rivelatasi fatale per il 12enne.

A 5 anni vigile del fuoco onorario

Sempre in Georgia un bambino di 5 anni, Noah Woods ha ricevuto il titolo di eroe e vigile del fuoco onorario per aver salvato da un incendio la sua famiglia. Mentre stavano dormendo ha sentito puzza di fumo e svegliandosi si è accorto che la casa stava andando in fuoco. Il piccolo non si è fatto spaventare dalle fiamme ed è subito sceso dal letto per portare in salvo la sorellina di due anni. Una volta al sicuro, è rientrato nell’abitazione ed ha portato fuori il suo amato cane. Non potendo fare tutto da solo è corso dallo zio che abita nelle vicinanze per chiedere aiuto.

Il nonno di Noah, David Woods in un post sui social ha scritto: “Grazie a Dio, tutti e nove i nostri cari sono usciti dalla casa. Se non fosse stato per Noah, oggi non saremmo qui”.