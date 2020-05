In Brasile aumentano i casi e i decessi per coronavirus: 881 in 24 ore. Bolsonaro perde la fiducia del suo popolo.

Un nuovo record di contagi per coronavirus in Brasile, in cui si è registrato il più alto numero di morti giornalieri dall’inizio della pandemia: 881 vittime in un giorno. I casi accertati di coronavirus aumentano ed il ministero della Salute annuncia un incremento del tasso di mortalità al 7%. Intanto Bolsonaro perde consensi ed in Cina è di nuovo lockdown.

Coronavirus, in Brasile picco di contagi

Il Brasile supera la Francia per numero di contagi da coronavirus. A dirlo è il ministero della Salute che ha reso noti i contagi delle ultime ore. Sono 11.385 i pazienti risultati positivi, per un totale di 188.974. Si tratta del picco più alto nel paese registratosi dall’inizio della malattia. Il Brasile è il sesto Paese al mondo più colpito della pandemia. Cresciuti anche i decessi nella nazione sudamericana: si contano 13.149 morti.

Il presidente Jair Bolsonaro ha deciso di chiudere saloni di bellezza, palestre, cinema e teatri. Diversi governatori, che già si erano scontrati con il presidente, hanno annunciato che non rispetteranno le decisioni.

Bolsonaro, come Trump, ha cercato dall’inizio di minimizzare il rischio correlato alla pandemia. Un sondaggio politico ha dimostrato che il suo consenso di disapprovazione è salito al 55% mentre a gennaio era fermo al 47%.

Non da meno il Messico dove i casi confermati di coronavirus sono 38.324 ed i morti 3.926.

In Cina è di nuovo lockdown

Mentre in Brasile crescono i contagi, nel nord-est della Cina, a Jilin, è di nuovo lockdown con stop a trasporti, scuole e locali pubblici come teatri, palestre e cinema. La decisione arriva dopo un’impennata di casi nella città. Oltre 4 milioni di abitanti e si continuano a registrare nuovi casi. I residenti, ad oggi, possono lasciare il paese solo dopo aver avuto esito negativo al tampone ed il rispetto di un rigido periodo di isolamento.