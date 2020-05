L'Oms ha comunicato che l'allarme pandemia da coronavirus avrà una durata molto lunga così come la strada per tornare alla normalità.

Mike Ryan, capo del programma di emergenze sanitarie dell’Oms, ha affermato che il cammino da compiere per tornare alla cosiddetta nuova normalità e dichiarare cessato l’allarme pandemia da coronavirus è ancora lungo. “Non abbasseremo il livello di allarme fino a quando non disporremo di un significativo controllo dell’infezione, di solidi sistemi di sorveglianza e di sistemi sanitari più forti“, ha spiegato.

Coronavirus: Oms su allarme pandemia

Nella consueta conferenza stampa, il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus gli ha fatto eco esprimendo l’auspicio che i paesi del globo investano in sistemi sanitari forti e nell’assistenza sanitaria di base. L’epidemia in corso ha infatti evidenziato lacune e carenze e dunque, per affrontare meglio altri focolai come il coronavirus e le minacce per la salute pubblica, è necessaria una modernizzazione. Pochi giorni prima la Cina aveva per esempio ammesso che il proprio sistema sanitario non fosse preparato per una pandemia.

Il tema del rafforzamento dei sistemi, ha continuato Ghebreyesus, sarà al centro della 73esima sessione della World Health Organization’s World Health Assembly. Questa avrò luogo nel quartier generale di Ginevra dal 17 al 21 maggio.

Il numero uno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha infine spiegato di aver pubblicato le statistiche annuali sullo stato di salute del mondo. La buona notizia è che le persone vivono più a lungo e in modo più sano. Quella cattiva è che il tasso di progresso è troppo lento per raggiungere gli obiettivi Onu di sviluppo sostenibile.