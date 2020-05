Disneyland Shanghai ha riaperto dopo mesi di chiusura: i visitatori dovranno ora rispettare precise norme anti coronavirus.

Dopo una chiusura durata tre mesi e mezzo, il parco Disneyland di Shanghai ha finalmente riaperto le porte ai visitatori. Inutile dire che, per evitare che questo possa rialimentare la catena dei contagi da coronavirus, gli addetti hanno messo in campo diverse misure di sicurezza che potrebbero fungere da esempio per la gestione dei parchi di tutto il mondo una volta passata l’emergenza sanitaria.

Disneyland Shanghai ha riaperto

La parola chiave è distanziamento sociale, e questo si nota subito sin dall’ingresso. Ad accogliere i turisti, tutti obbligatoriamente muniti di mascherina durante tutto il percorso (eccetto per il pranzo), ci sono infatti i personaggi Disney più famosi alla debita distanza.

Per mantenere più integro il coinvolgimento essi sono a volto scoperto, cosa che rende impossibile scattare delle foto vicino a loro. Prima di entrare nel parco si viene però sottoposti al controllo della temperatura: se è superiore ad una determinata soglia non vi si potrà fare accesso.

Rispetto al pre emergenza quando il luogo poteva ospitare fino a 80 mila visitatori contemporaneamente, la capienza è ora ridotta al 30%. Ciò significa che si avranno meno di 24 mila ospiti al giorno e quindi sarà necessario prenotare il biglietto anticipatamente, anche per i possessori dell’Annual Pass.

Quanto alle attrazioni, esse saranno quasi tutte operative ad eccezione dei playground per i bambini, degli spettacoli teatrali, della parata giornaliera e dello spettacolo serale. Questo per evitare che si formino assembramenti.

Anche quando si farà la fila bisognerà mantenere la debita distanza interpersonale. Per facilitare ciò a terra è disposta una segnaletica che impone il distanziamento.

Inoltre all’entrata e all’uscita di ogni attrazione è messo a disposizione dei clienti gel disinfettante per le mani. Anche le giostre verranno sottoposte a sanificazione alla fine di ogni corsa.