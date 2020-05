In Galles un neonato è morto a tre giorni dal parto per una grave ipossia dopo che alla madre era stato precedentemente diagnosticato il coronavirus.

Tragedia in Galles, dove un neonato è morto a soli tre giorni dalla nascita per un’encefalopatia ipossico-ischemica, aggravata dal coronavirus che aveva precedentemente contratto dalla madre risultata poi positiva. Il piccolo Coolio, figlio della 44enne Kim Morgan e del marito 49enne Carl, doveva essere un segno di speranza per la coppia ma in poco tempo la pandemia di coronavirus che ha colpito duramente il Regno Unito ha deciso di portarsi via il frutto del loro amore.



Coronavirus, morto neonato in Galles

Al momento della nascita al bambino era stata riscontrata una pressione cardiaca piuttosto bassa, che nei tre giorni successivi si è rapidamente evoluta in un’encefalopatia ischemica ipossica che purtroppo non ha dato scampo al neonato. Subito dopo il parto la madre del bambino era risultata positiva al coronavirus e proprio il Covid-19 è stato indicato come causa secondaria della morte del piccolo.

LEGGI ANCHE: Coronavirus negli Stati Uniti: morto neonato di sei settimane

Sconvolto da quanto accaduto, il padre del bambino ha raccontato: “Ho visto Kim crollare a terra per il dolore e dire che c’era qualcosa che non andava. […] Hanno aspettato che mia moglie fosse in forze per dirgli addio. Poi hanno spento il macchinario che lo teneva in vita. È incredibile come la vita possa cambiare in un attimo. La sera prima avevo visto Coolio scalciare come un matto nella pancia di Kim. Non posso credere a quello che è accaduto. È tutto così crudele“.





La breve vita del piccolo Coolio si è concentrata in pochi giorni all’ospedale Princess of Wales di Bridgend, nel Galles meridionale.

A seguito della morte, il coroner Graeme Hughes ha affermato che per il decesso è stata aperta un’inchiesta da parte delle forze dell’ordine di Pontypridd, che sono attualmente in attesa dei risultati dell’autopsia.