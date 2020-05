Secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University le vittime del coronavirus nel mondo sono oltre 300mila.

Sono ormai oltre 300mila le vittime del coronavirus nel mondo, con circa 4,5 milioni di persone contagiate in tutto il pianeta. I dati sono stati raccolti Johns Hopkins University. Secondo l’istituto americano sono esattamente 300.074 le persone decedute a causa della pandemia con 4.405.688 contagi nel mondo. Negli Stati Uniti, intanto, si viaggia al ritmo di più di 1.800 decessi in un solo giorni. Negli Usa sono stati registrati almeno 1.398.393 casi di Covid-19 e 84.575 morti.

Coronavirus, le vittime nel mondo

La Johns Hopkins University tiene conto di tutti e 50 gli Stati, del District of Columbia e dei territori statunitensi, oltre ai casi riguardanti cittadini rimpatriati. Come noto, lo Stato più colpito degli Usa è New York, seguito dal vicino New Jersey.





New York la città più colpita

A New York sono stati registrati 340.661 casi e 27.477 morti mentre nel New Jersey ci sono 141.560 casi e 9.714 morti.

In assoluto è proprio New York la città con più casi confermati di coronavirus e vittime: 187.250 casi confermati e almeno 20.316 morti.

Trump spinge per le scuole

Ma negli Stati Uniti nonostante i numeri preoccupanti il presidente Donald Trump sta continuando a spingere per riaprire e per la fine del lockdown. Prossimo obiettivo del tycoon sono le scuole. “Il nostro Paese deve tornare alla normalità al più presto – ha detto Trump – e non considero il nostro Paese ‘tornato’ se le scuole sono chiuse. Sono in grande forma i giovani. Vogliamo riaprire il nostro Paese”.