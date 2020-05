É morta la principessa Maria Galitzine a causa di aneurisma dell'aorta toracica, lascia un bambino di 2 anni.

È morta, a soli 31 anni, la principessa Maria Galitzine, discendente dell’ultimo imperatore d’Austria e figlia dell’arciduchessa Maria Anna d’Austria e del principe Pierre Galitzine. Il decesso improvviso, avvenuto in realtà il 4 maggio e reso noto dalla famiglia solo nelle scorse ore, sarebbe stato causato da un aneurisma dell’aorta toracica. La principessa è morta a Houston, in Texas, dove si era trasferita e viveva da diversi anni e dove si sarebbero svolti i suoi funerali in forma strettamente privata venerdì scorso, 8 maggio.

Muore a 31 anni la principessa Maria Galitzine

Negli Stati Uniti la Galitzine aveva avviato una sua attività nel settore della moda, specializzandosi soprattutto nella realizzazione di abiti da sposa. Insieme a lei si erano trasferiti anche i suoi genitori e due delle sue sorelle e, sempre in America, aveva trovato l’amore.

Dal 2018 era infatti sposata con Rishi Hoop Singh, chef Derek Hotel di Housto con il quale aveva avuto anche un figlio che oggi ha 2 anni, Maxim.





La principessa Maria Galitzine era la quarta dei sei figli dell’arciduchessa d’Austria. Nata in Lussemburgo, aveva trascorso i suoi primi anni di vita in Russia, a Mosca nello specifico, dove si era diplomata alla scuola tedesca. In seguito si era trasferita in Belgio e si era laureata in arte e design per poi andare a lavorare prima a Bruxelles, poi a Chicago e infine a Huston. La prematura scomparsa della principessa lascia un grande sconcerto in tutta la sua famiglia.