Per Donald Trump il vaccino da Coronavirus dovrà essere gratis per consentire a tutti di uscire dalla pandemia.

Il vaccino per il Coronavirus dovrà essere gratis. È quanto vorrebbe Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. La Casa Bianca, infatti, starebbe valutando la possibilità di fornire gratuitamente i vaccini per il Covid-19 quando saranno disponibili. Lo ha riferito nella giornata di venerdì 15 maggio, ai cronisti, il presidente Usa, Donald Trump. Intanto, le autorità sanitarie americane stimano che entro il primo giugno i decessi causati dal nuovo coronavirus supereranno quota 100.000 morti. Continua, dunque, l’emergenza sanitaria negli Stati Uniti. E proprio sul vaccino da Covid-19, Donald Trump è sicuro di poterlo avere già a partire dall’anno 2020.

Coronavirus, vaccino gratis: idea di Trump

Donald Trump, infatti, oltre a proporre il vaccino gratis da Coronavirus ha annunciato ai cronisti di essere certo che questi test saranno disponibili a partire già dall’inverno prossimo. E ad avallare il pensiero del Tycoon ci ha pensato anche il virologo americano Moncef Slaoui: “Sono convinto che entro la fine dell’anno saremo in grado di produrre alcune centinaia di milioni di dosi”.

Trump ammette che gli Stati Uniti stanno collaborando con gli altri Paesi per poter avere il vaccino in tempi rapidissimi: “Con i nostri alleati e non ci sarà ego da parte nostra”.





Il presidente degli Stati Uniti, inoltre, si è detto convinto che le aziende farmaceutiche – che stanno investendo ingenti somme nella ricerca per il vaccino da Coronavirus – non andranno alla ricerca del guadagno. Alla Casa Bianca, infatti, Trump ha riferito: “Le aziende non penseranno al profitto”.