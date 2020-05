Il bilancio potrebbe aggravarsi ulteriormente. Lo scontro tra camion è avvenuto nella giornata del 16 maggio: morti lavoratori migranti.

Drammatico incidente in India. Uno scontro tra camion, nella giornata di sabato 16 maggio, è costata la vita ad almeno 24 persone. Stando alle prime informazioni giunte dalle cronache locali ci sarebbero almeno 24 migranti morti. Altri 20, invece, sono rimasti feriti. L’incidente è stato causato dallo scontro tra un camion e un trattore avvenuto nel distretto di Auriya, nello Stato settentrionale indiano dell’Uttar Pradesh. L’autocarro stava trasportando lavoratori migranti da Nuova Delhi. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente. Il bilancio dello scontro tra camion in India potrebbe aggravarsi ulteriormente. Tra le persone ferite, infatti, 15 versano in condizioni molto gravi.