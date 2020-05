Gli studiosi ipotizzano un collegamento tra la malattia di Kawasaki ed il coronavirus: il terribile episodio a Marsiglia.

La cosiddetta malattia di Kawasaki che colpisce i bambini sta spaventando il mondo. In Francia un bimbo è morto a 9 anni a seguito di un ricovero. Il piccolo era stato colpito da una miocardite simile alla sindrome di Kawasaki ed è deceduto a Marsiglia per danno neurologico legato ad arresto cardiaco.





Malattia di Kawasaki e coronavirus

I ricercatori stanno ipotizzando da mesi che la Kawasaki possa avere un legame con il coronavirus. Anche in questo caso, però, il bambino non era positivo al virus Sars-CoV-2 ma da test effettuati risultava che poteva essere venuto a contatto con persone affette da Covid-19.

I ricoveri da inizio 2020

L’allarme è scattato a Marisglia, in Francia. Qui di solito si registrano in media tre casi all’anno della malattia di Kawasaki. Dall’inizio del 2020, però, già cinque bambini sono stati ricoverati con i sintomi della sindrome presso l’ospedale La Timone di Marsiglia.

Bisogna ricordare che la malattia colpisce solitamente bambini sotto i 10 e ancor più spesso sotto i 5 anni. I sintomi della vasculite sono febbre alta persistente, grande stanchezza, dolori di stomaco. Sintomi che possono portare all’insufficienza cardiaca.

Induttori della malattia

La Kawasaki è stata scoperta 50 anni fa in Giappone e le cause scatenanti sono ignote. “In passato alcuni virus della famiglia dei coronavirus sono stati considerati come probabili induttori della malattia di Kawasaki. Oggi sappiamo che Sars-CoV-2 è uno di questi”, hanno spiegato i pediatri dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in un recente studio pubblicato.