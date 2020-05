Per l'ex presidente Obama molti funzionari di Trump sul coronavirus non sanno nemmeno cosa stanno facendo.

Barack Obama ha criticato la gestione dell’emergenza coronavirus negli Usa. L’ex presidente degli Stati Uniti ha così attaccato l’attuale inquilino della Casa Bianca in un discorso online agli studenti universitari laureandi. “Molti funzionari non stanno nemmeno fingendo di essere in carica. – ha detto Obama – Più di ogni altra cosa, questa pandemia ha finalmente strappato via il sipario dall’idea che così tanti addetti ai lavori sanno cosa stanno facendo. Un disastro caotico assoluto”.





Coronavirus, Obama contro Trump

Secondo Obama, insomma, negli Usa la gestione dell’emergenza coronavirus avrebbe messo in evidenza molte carenze nella leadership del Paese. Si tratta in realtà di un botta e risposta a distanza tra Obama e Trump dopo che quest’ultimo aveva gridato allo scandalo “Obamagate”. Il tycoon ha infatti recentemente accusato Obama di aver organizzato campagne ed indagini contro la sua Presidenza.

Governo impreparato, il bilancio

Obama ha risposto nel merito della crisi coronavirus negli Usa, sull’impreparazione del Governo a fronteggiare l’allarme. Bisogna ricordare che gli Usa detengono il triste primato per vittime da coronavirus. Gli ultimi dati parlano di quasi 89mila morti negli Stati Uniti.

Disuguaglianze e oneri aggiuntivi

“Una malattia come questa mette in luce le disuguaglianze e gli oneri aggiuntivi che le comunità nere hanno dovuto affrontare storicamente in questo Paese. – ha continuato Barack Obama, dicendo poi ai laureandi – Se il mondo migliorerà, dipenderà da voi”.