L‘ambasciatore cinese in Israele, Du Wei, è stato trovato morto questa mattina nella sua casa ad Herzliya, sobborgo a Nord di Tel Aviv. A riferirlo sono i media locali che citano la conferma del ministero esteri israeliano. Du Wei, 58 anni, era stato assegnato ad Israele solo lo scorso febbraio, ed era arrivato a marzo nel pieno della pandemia di coronavirus nel paese. Prima era stato inviato cinese in Ucraina.



La polizia è al momento nell’appartamento dell’uomo per cercare di capire quale possa essere stata la ragione della morte. Al momento non ci sono delle notizie ufficiali, ma è probabile pensare che verranno fornite nel corso delle prossime ore. Il clima politico ad Israele è come al solito incandescente e proprio oggi, 17 maggio, il nuovo governo nazionale di Benyamin Netanyahu e del suo avversario/alleato Benny Gantz presterà giuramento mettendo così fine a un lungo periodo di stallo politico con tre elezioni in un anno.





La visita del Segretario di Stato americano

La morte dell’ambasciatore cinese scuote l’opinione pubblica e le istituzioni, con molti utenti che hanno fatto notare sul web che, solo mercoledì scorso, il Segretario di Stato americano Mike Pompeo avesse compiuto una rapida visita in Israele per incontrare i due vertici del governo nazionale. Era stato il New York Times, in realtà, il primo a sottolineare la stranezza di quel viaggio diplomatico in piena emergenza coronavirus. “Che cosa c’era di così urgente da discutere se il principale diplomatico americano ha dovuto recarsi di persona in Israele invece di alzare semplicemente il telefono?”, questa la domanda che il giornale americano si è posto. La morte dell’ambasciatore cinese in questo contesto, con Trump che da settimane accusa a distanza la Cina di dolo sul coronavirus, presta di sicuro il fianco agli amanti delle dietrologie e delle cospirazioni.