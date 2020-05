Fino a 3 anni di carcere e 50 mila euro di multa per chi viene beccato in pubblico senza mascherina.

Si rischia fino a 3 anni di carcere

Il Qatar si trova a dover fare i conti con una rapida diffusione nel Paese del Covid-19, che molto probabilmente risultata amplificata a causa delle riunioni famigliari la sera dopo il digiuno giornaliero del Ramadam.

Sono 30 mila le persone che risultano contagiate nel piccolo Stato del Golfo Persico, ovvero l’1,1% dei 2m75 milioni della popolazione. Per quanto riguarda i decessi, inoltre, al momento si contano 15 vittime.

Proprio per questo motivo l’emirato ha deciso di applicare sanzioni più severe al fine di convincere gli abitanti ad indossare sempre la mascherina, anche all’aperto, al fine di evitare la diffusione del virus.

A partire da oggi, quindi, chi non indossa la mascherina in pubblico si può trovare a dover pagare 200 mila rial di multa, ovvero quasi 60 mila euro, ma anche rischiari fino a tre ani di carcere. L’obbligatorietà della mascherina è prevista “fino a nuovo ordine”.





Al momento sono cinquanta i Paesi in cui la mascherina è obbligatoria per uscire. In Qatar, in particolare, è bene ricordare che scuole, cinema, ristoranti, moschee e centri commerciali sono chiusi. Resta aperto, invece, il settore delle costruzione, tra cui i cantieri relativi alla Coppa del mondo di calcio del 2022.