Un aereo acrobatico si è schiantato al suolo in Canada: una vittima.

Incidente aereo in Canada: un velivolo della pattuglia acrobatica dell’aviazione militare canadese è precipitato durante un’esibizione per celebrare il sacrificio del personale medico e sanitario, e di tutti i canadesi, che partecipano alla lotta alla pandemia da Coronavirus. Stando a quanto riportato dalle cronache locali, l’incidente aereo in Canada – registratosi nella notte italiana di lunedì 18 maggio – è avvenuto vicino alla località di Kamloops, nella British Columbia. Si tratta di un’area non lontana da Vancouver. Purtroppo, c’è da segnalare la perdita della vita di una persona, oltre ad alcuni feriti. Dalle immagini si vedono i membri dell’equipaggio catapultati fuori dal velivolo in picchiata dopo aver azionato il dispositivo di salvataggio.

Incidente aereo in Canada

A commentare la notizia sui social network è la RCAF che, su Twitter, annuncia la morte di una delle persone dell’equipaggio presenti a bordo del velivolo canadese: “È con grande rammarico che abbiamo annunciato che un membro della squadra di CF Snowbirds è morto e uno ha subito gravi lesioni”.

Gli Snowbirds fanno parte dell’esercito del Canada: eseguono spettacoli aerei per il pubblico canadese. A perdere la vita è stato il capitano Jen Casey, mentre il co-pilota Rich MacDougall è gravemente ferito.



Il team degli Snowbirds è composto da membri delle forze armate canadesi e impiegati del Servizio pubblico di difesa nazionale. In virtù dell’emergenza Coronavirus hanno iniziato un tour di campagna il 2 maggio per onorare: “I canadesi che fanno la loro parte per combattere la diffusione da Covid-19”. Sull’incidente aereo in Canada è intervenuto anche il primo ministro canadese, Justin Trudeau: “I miei pensieri vanno ai membri coraggiosi della (Royal Canadian Air Force)”.