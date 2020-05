A seguito di un'improvvisa nuova ondata di casi di coronavirus nel paese, la Francia ha deciso di richiudere 70 scuole tra asili ed elementari.

Parziale marcia indietro della Francia nel programma di riapertura post coronavirus. A una settimana dalla riaperture delle scuole il paese transalpino ha infatti deciso di procedere con una nuova chiusura di 70 strutture tra asili nido, materne ed elementari dopo la comparsa di una nuova ondata di contagi da Covid-19. Non si hanno ancora dati certi invece per quanto riguarda presunti casi di coronavirus tra gli studenti adolescenti, dato che la riapertura dei licei e degli istituti superiori nelle regioni a basso tasso di contagio avverrà soltanto a partire dal 18 maggio.



Coronavirus, la Francia richiude 70 scuole

In merito alla nuova chiusura delle scuole il ministro dell’Educazione francese Jean-Michel Blanquer si è mostrato cauto, affermando che con molta probabilità si tratta di contagi precedenti alla ripresa delle lezioni: “Sono probabilmente casi contratti prima di tornare a scuola, all’uscita dal confinamento. […] Queste chiusure sono la dimostrazione del fatto che siamo rigidi”.

Il ministro ha in seguito aggiunto come la chiusura di poche decine di scuole non comprometta in alcun modo il percorso di riapertura nazionale disposto dal presidente Emmanuel Macron, spiegando negli scorsi giorni che: “Sono stati riaperti oltre il 90% dei comuni, i quali rappresentano circa l’85% delle scuole. Negli ultimi due giorni, sono tornati sui banchi 1,5 milioni di studenti. Ciò è un buon inizio ma c’è ancora molto lavoro da fare”.





Stando agli ultimi dati forniti dalla Johns Hopkins University, la Francia è attualmente il settimo paese al mondo per numero di contagi da coronavirus, con oltre 179mila casi. Le vittime sono invece 28mila, cifre che pongono il paese al quarto posto nel mondo per numero di morti dopo Stati Uniti, Regno Unito e Italia.