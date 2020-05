Quasi cento operai sono stati contagiati dal coronavirus in un mattatoio in Germania: l'impianto ha sospeso la sua attività.

Novantadue operai di un mattatoio in Germania sono stati contagiati dal coronavirus: i dipendenti dell’attività, locata a Dissen, in Bassa Sassonia, si trovano tutti in isolamento obbligatorio così come tutte le persone che sono entrate a contatto con loro. Quella dei contagi nei luoghi di produzione di carne è una vera e propria emergenza in territorio tedesco tanto da essersi verificata anche in Nord.Reno Vestfalia, nello Schleswig Holstein e in Baviera.

Operai contagiati dal coronavirus in un mattatoio in Germania

Data la situazione, l’attività dello stabilimento è stata temporaneamente sospesa perché tutti i lavoratori dovranno osservare due settimane di quarantena. Molti di coloro che sono risultati positivi al virus avevano contratti stagionali e vivevano in alloggi collettivi, motivo per cui la diffusione dell’infezione potrebbe essere più ampia di quella accertata.

I luoghi di lavorazione della carne sono di per sé vulnerabili e ad alto rischio contagio.

Questo perché i dipendenti lavorano a stretto contatto tra loro rendendo impossibile il rispetto della distanza di sicurezza di un metro. Gli impianti sono poi rimasti aperti anche durante il lockdown, dunque gli operai avrebbero avuto molte occasioni per contrarre il virus.





L’unità di crisi del governo tedesco sta pensando di modificare le normative sull’utilizzo dei contratti stagionali, che interessano per lo più lavoratori provenienti dall’Est Europa. Lo spread del coronavirus nei mattatoi era infatti una delle cause dell’aumento dell’indice di contagio, il cosiddetto R0, che era arrivato a superare quota 1. Isolati i focolai, questo si era riabbassato. Nel mentre le imprese di lavorazione della carne hanno dato avvio ad una campagna di tamponi di massa sui propri dipendenti.