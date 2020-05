La Chiesa della Salute sponsorizzava una soluzione "miracolosa" a base di candeggina capace di curare molte malattie, tra cui il coronavirus.

La Chiesa della Salute, setta religiosa non convenzionale dell’Australia, è stata multata dalle autorità per la vendita di prodotti a base di candeggina spacciati come ottimi rimedi per la cura di malattie gravi, tra le quali il coronavirus.

Coronavirus, setta vende prodotti alla candeggina

In attesa che il mondo scientifico trovi un vaccino efficace e legale contro il coronavirus, purtroppo in Australia si è registrato il caso di una setta religiosa che vendeva prodotti a base di candeggina come cura per il covid.

Chiesa della Salute (questo è il nome della setta) è un’organizzazione non convenzionale da tempo è presente negli Usa, ma in poco tempo si è espansa anche in Australia.





Soluzione “miracolosa”

L’Amministrazione dei prodotti terapeutici (Tga) ha riscontrato una assidua e aggresiva pubblicità per una specifica soluzione definita miracolosa: “La Miracle Mineral Solution consente di curare, mitigare e prevenire gli effetti del coronavirus”.

Insospettite da questi messaggi truffaldini, le autorità locali dopo varie analisi hanno scoperto che i prodotti della setta contenevano solo candeggina. Per questo motivo, sono stati multati per 151.200 dollari (poco più di 90mila euro).

“Non solo non si hanno evidenze dell’efficacia terapeutica di questi prodotti, ma ci sono dei palesi rischi per la salute in caso di utilizzo: nausea, vomito, diarrea, disidratazione grave“. Questa è la motivazione data dalle autorità dopo la confisca e multa dell’organizzazione religiosa.