Il padre e il fratello delle due ragazze uccise in Pakistan sono stati arrestati. Continuano le ricerche di una terza giovane ripresa nel video.

In Pakistan due ragazze di 16 e 18 anni sono state brutalmente uccise dai loro familiari in seguito alla pubblicazione di un video girato sui social ritenuto “compromettente“. Arrestati padre e fratello delle due vittime. Si cerca terza ragazza che appare nel filmato.

Ragazze di 16 e 18 anni uccise per un video

Due ragazze di soli 16 e 18 anni sono state uccise dai loro familiari in un piccolo villaggio della provincia del Nord Waziristan, in Pakistan. Il motivo è da rimandare ad un video girato sui social, ritenuto fin troppo compromettente. Il padre e il fratello delle due adolescenti sono stati arrestati, mentre le autorità sono tuttora alla ricerca di una terza ragazza che compare nel video incriminato.





Questione d’onore

Il video sarebbe stato girato nel 2019, ma messo in rete solo qualche settimana fa e avrebbe immortalato le due ragazze in compagnia di uomo, appartati. Secondo quanto riporta il Guardian, in questa zona tribale, l’onore della famiglia è uno dei capisaldi delle varie tribù, e per questo non sono inediti omicidi che hanno come movente la salvaguardia dell’onore della famiglia.

Gli spostamenti e le azioni delle donne sono molto limitati in queste zone, e spesso sono controllati minuziosamente. Se fino a qualche tempo i colpevoli non venivano neanche processati, ora vengono puniti direttamente con l‘ergastolo. Solo lo scorso settembre tre uomini erano stati condannati al carcere a vita per l’omicidio di tre donne che nel 2011 avrebbe preso parte a un matrimonio. I loro corpi non sono mai stati trovati.