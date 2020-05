Le rigide regole arrivano da una scuola del Regno Unito: genitori infuriati e annuncio rapidamente "scomparso".

Le rigide regole di una scuola, nel Regno Unito, fanno infuriare tutti. In un post su Facebook – rapidamente cancellato ma intercettato dal tabloid Metro Uk – la Holywell Village First School (HVFS), Northumberland, Regno Unito, ha comunicato quelle che saranno le regole a partire dal 1 giugno, data in cui potranno riaprire gli edifici scolastici. Per esempio in questo istituto britannico ai bimbi verranno assegnate delle “bolle di gioco” dove dovranno stare quando sono fuori dalle aule. In un’immagine diffusa su Facebook si vede come sarebbe la situazione nella scuola inglese: cerchi per l’hula hoops allineati nel parco giochi e contrassegnati da una “X”. Una situazione non molto diversa da quella di una scuola di Tourcoing, in Francia.

I bambini dovranno inoltre rinunciare a giocattoli, i libri e gli altri strumenti per la didattica così come risulteranno inutilizzabili le attrezzature da gioco esterne.

Non c’è personale per la sanificazione.

Le rigide regole di una scuola

Ma non è finita qui, perché le regole di questa scuola inglese riguardano anche l’accesso ai servizi igienici per i bambini. I piccoli devono “curarsi da sé” se si fanno male o si fanno la pipì addosso. Il post social, inoltre, evidenzia come saranno assegnati ai bambini delle specifiche fasce orarie “e non sarà permesso lasciare l’aula al di fuori dei loro orari di servizio assegnati”. Su Facebook la scuola – prima di far sparire il post – aveva evidenziato come i dispositivi di protezione sono: “Destinati esclusivamente alla protezione del personale in caso di vomito di un bambino, non cadute o graffi. Se non è possibile per il bambino pulirsi da solo in caso di incidente, verrà chiamato un genitore”.





Kristina Richards mamma di un alunno della Holywell Village First School ha sentenziato: “Come possono i bambini avere un orario specifico dedicato alla toilette? Sono bambini piccoli e se devono andare in bagno devono farlo e basta.

Nessun bambino di 4/5 anni dovrebbe ripulire le proprie ferite. E se non può farlo, verrà chiamato un genitore. E se quel genitore è al lavoro? Ciò significa che questo bambino dovrà aspettare forse un’ora prima che arrivi un genitore per cambiare i vestiti sporchi o pulire le gambe sanguinanti? È ridicolo”.