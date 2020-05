Le accuse di Trump, la richiesta di un'indagine indipendente, le parole della Cina sul coronavirus: al via la 73esima assemblea dell'Oms.

Inizia oggi 19 maggio 2020 la 73esima assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per la prima volta riunita in streaming. La riunione terminerà domani e vi prendono parte tutti gli stati membri. Il tema centrale dell’assemblea dell’Oms sarà naturalmente l’emergenza sanitaria legata al coronavirus. Sono molti gli stati che in questo momento stanno contestando l’operato dell’OMS nella gestione della pandemia: dal Presidente Trump (che ha annunciato di ridurre i contributi USA all’Oms), fino ai 116 stati membri che hanno chiesto lo svolgimento di un’indagine indipendente sull’origine del virus.

Coronavirus, al via 73esima assemblea Oms

Si apre oggi la 73esima assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, recentemente sotto attacco per la gestione dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. Donald Trump ha definito l’Oms “filo-cinese”, “un burattino della Cina” e per questo ha annunciato che potrebbe ridurre i contributi all’organizzazione a 40 milioni di dollari. In seno a questo scontro tra USA e Oms si apre anche l’indagine indipendente sull’origine del virus e sulla responsabilità della Cina.

La richiesta è stata firmata da 116 stati membri, tra cui Russia, India, Giappone, Regno Unito, Canada e Indonesia.

Alex Azar, ministro americano della Sanità, dà manforte al suo presidente e all’inizio dell’indagine indipendente. “L’Oms ha fallito in modo clamoroso nel fornire le informazioni sulla pandemia e questo non può accadere di nuovo. L’Oms deve cambiare e diventare più trasparente”, ha attaccato il ministro.

Le parole di Guterres, segretario dell’Oms

Antonio Guteress non è dello stesso avviso: secondo il segretario generale dell’Oms le indicazioni sono state date correttamente, ma alcuni paesi del mondo le hanno ignorate. “Il Covid-19 – ha aggiunto – deve essere una sveglia. Non c’è stata molta unità nella risposta al virus e adesso stiamo pagando un prezzo alto. Ora ci vuole uno sforzo unitario per aiutare i Paesi più fragili”.

Dello stesso parere è Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il direttore generale dell’Oms ha infatti notato come gli Stati che hanno seguito le direttive dell’Oms ora stiano meglio, mentre quelli che hanno preferito un allentamento anticipato del lockdown abbiano avuto una ricaduta dei contagi. “La maggior parte della popolazione mondiale è ancora in pericolo, il rischio è alto e la strada è ancora lunga. Il virus si muove come un incendio, bisogna trattarlo con attenzione e rispetto”, ha sottolineato Ghebreyesus.





Le parole di Xi sulle responsabilità della Cina

Si aspettano con molta trepidazione le parole di Xi Jinping, il presidente cinese. Per ora ha annunciato che la Cina donerà 2 miliardi di dollari all’Oms per combattere il coronavirus e rassicura sul fatto che, se la Cina dovesse trovare un vaccino, lo renderebbe un “bene pubblico mondiale”.

Il presidente Xi si difende dalle accuse mosse dagli altri Paesi: “La Cina ha agito con trasparenza e rapidità, fornendo tutte le informazioni in tempo utile e aiutando con tutti i mezzi i Paesi che ne avevano bisogno”.

E sull’indagine indipendente richiesta da oltre cento paesi membri conclude: “Ci vorrà un’indagine esaustiva sul Covid-19 basata su scienza e eseguita con professionalità, ma solo quando l’emergenza sarà sotto controllo”.