Il presidente Bolsonaro dimentica le misure contro il coronavirus e prende in braccio diversi bambini. Intanto il Paese è quasi al collasso.

Bolsonaro ha dimenticato il distanziamento sociale ed il coronavirus e durante una manifestazione abbraccia dei bambini presi dalla folla. Intanto il Brasile è sempre più al collasso ed il sindaco di Brasilia lancia l’allarme: “Siamo quasi al collasso”.

Coronavirus, Bolsonaro dimentica il distanziamento sociale

Non è nuovo Jair Bolsonaro a comportamenti del genere da quando il coronavirus sta colpendo tutto il mondo. Una cosa simile era già successa ad inizio maggio, quando si è fatto immortalare in un meeting ministeriale all’Alvorada Palace di Brasilia sempre con un bambino in braccio. L’ultima violazione è avvenuta nella stessa città durante una manifestazione. Il presidente ha preso in braccio una piccola incurante del distanziamento sociale che si dovrebbe mantenere contro il coronavirus.

Brasilia rischia il collasso

Il sindaco della città Brasilia, Joao Doria, ha dichiarato che gli ospedali sono quasi al collasso. Si tratta di uno dei luoghi più colpiti dal coronavirus in Brasile.

“Il tasso di contagio in città continua ad aumentare – ha spiegato il primo cittadino – e ha invertito una tendenza al ribasso che si è verificata all’inizio di maggio. Ci stiamo avvicinando ai momenti più difficili“. L’occupazione dei letti in terapia intensiva ha raggiunto il 90% ed i letti in infermeria il 76%.





I dati del coronavirus in Brasile

Secondo l’ultimo bollettino della Covid-19, in Brasile i contagi sono 241.080 e i deceduti arrivano a 16.118. Il Brasile ha oltrepassato la Spagna ed anche l’Italia per numero di contagi. Si ferma subito dopo Usa, Russia e Gran Bretagna. È il quarto paese con più contagi al mondo.

Per Bolsonaro sono arrivati commenti al vetriolo. Il sindaco Arthur Virgilio Neto da Manaus, capitale dell’Amazzonia non le manda a dire: “Credo che il presidente Jair Bolsonaro sia corresponsabile, se manda le persone in giro per la strada mentre la miglior difesa è l’isolamento sociale. Ha causato l’affollamento negli ospedali e la morte di persone”, ha aggiunto, Bolsonaro “ha un cuore pieno di odio”