Due gemelline sono state trovate morte in casa in Australia dopo che la mamma le aveva lasciate sole per pochi minuti. Il dolore di tutto il vicinato.

A causa del fuoco, una tragedia può consumarsi in pochi minuti. Lo hanno mostrato gli incendi di inizio anno in Australia, con una catastrofe in cui hanno perso la vita decine di persone. Ed è anche il caso di due gemelline di tre anni trovate morte in casa dopo essere state lasciate sole dalla mamma. L’incidente, reso noto dall’emittente Abc.net.au, ha colpito proprio l’Australia e la madre, straziata dal dolore, ora non trova pace.

Lasciate sole dalla mamma

Il tragico incidente è avvenuto a Barlow, una piccola città del New Galles, in Australia meridionale. Insieme alla figlia maggiore, una donna lascia per pochi minuti le sue figlie gemelle da sole in casa. Per sicurezza, chiude la porta dell’abitazione, senza immaginare che la tragedia si sarebbe scatenata all’interno. Al suo ritorno, infatti, la è casa avvolta dalle fiamme. A nulla servono i tentativi dei Vigili del Fuoco accorsi sul luogo dell’incidente: le due gemelline, Aisha e Lailani giacciono senza vita.

Non c’è stata alcun modo per poterle salvare.

Gemelline morte in casa: la ricostruzione

Secondo quanto riportato dal commissario di Polizia locale, Bob Noble, a Abc.net.au, l’incidente si sarebbe scatenato dal camino acceso: “È una tragedia che non colpisce solo la famiglia, gli amici e i vicini, ma tutta la nostra comunità” ha commentato. Un dolore condiviso da tutto il vicinato, che era affezionato alle due gemelline, come riportano le dichiarazioni strazianti di alcuni vicini.





I roghi in casa sono frequenti e gettano luce su un altro problema: la solitudine di tanti, soprattutto anziani, che si trovano ad essere inermi davanti ai roghi domestici. Come nel caso di una donna rietina di 62 anni che nel febbraio scorso è stata trovata carbonizzata dopo lo scoppio di un incendio nella sua abitazione a Stimigliano.