Violenta scossa di terremoto in Cina: devastata l'area dello Yunnan. I soccorritori sono al lavoro, la popolazione è allo stremo.

È di almeno 4 morti e 23 feriti il bilancio del terremoto che ha colpito la provincia dello Yunnan, nel sudovest della Cina. La scossa registrata è di magnitudo 5 con epicentro individuato nella contea di Qiaojia, vicino alla città di Zhaotong.





Terremoto in Cina: i soccorsi

Il governo provinciale che sta gestendo l’emergenza terremoto in Cina ha riferito che in tutta l’area sono presenti oltre 6 milioni di abitanti. I cittadini sono assistiti dai soccorsi e dagli uomini della pubblica sicurezza che si sono precipitati nell’area del sisma. Sul territorio è anche attivo un gruppo di lavoro per coordinare le operazioni di soccorso.

Situazione disastrosa nello Yunnan

Una squadra di soccorso minerario della città di Zhaotong è in viaggio verso l’area del terremoto. Nel frattempo, i vigili del fuoco di Zhaotong hanno inviato 91 unità, 19 autopompe e 4 cani da fiuto per unirsi al salvataggio.

La situazione nella provincia dello Yunnan sarebbe disastrosa e fonti stampa hanno parlato di altri soccorritori in viaggio verso il villaggio di Yakou, nei pressi nell’epicentro di Qiaojia.

Merci di soccorso nei villaggi

Gli escavatori stanno rimuovendo i detriti delle frane causate dal terremoto in Cina. I soccorritori hanno portato derrate alimentari tra cui acqua minerale, pane e porridge nel villaggio. Il traffico stradale verso Xiaohe e Xindian è rimasto bloccato. Il terremoto ha danneggiato 10 stazioni per le telecomunicazione per cui anche le comunicazioni sono difficoltose. Il governo della contea di Qiaojia ha inviato a Xiaohe in Cina dopo il terremoto anche 100 tende, 500 trapunte, 25 tonnellate di riso e 400 barili di olio commestibile.