Terremoto in Giappone di magnitudo 5.1, torna a tremare la terra in terra nipponica.

Terremoto in Giappone nella mattinata di martedì 19 maggio. Una scossa sismica, di magnitudo 5.1, si è verificata alle ore 05:17 del 19 maggio con epicentro nei pressi di Namie, Giappone. La profondità stimata è stata di circa 44.37 Km. Non si registrano danni a cose e persone. Namie è una delle aree più colpite dai terremoti in Giappone, basti considerare che negli anni è sempre stata a forte rischio tsunami e, inoltre, ha dovuto fare i conti con diversi eventi sismici non indifferenti. Nella città di Namie, tre anni fa, alcuni ordini di evacuazione sono stati revocati a causa dell’incidente nucleare e la produzione di riso è ripresa nell’entroterra, ma la zona costiera colpita dallo tsunami ha subito ingenti danni economici a causa del recupero dei detriti dovuti al sisma.

Terremoto in Giappone

Namie, dunque, è una zona a forte rischio terremoto. Quello di martedì 19 maggio è l’ennesimo evento sismico che coinvolge il Giappone.

E a Namie anche l’economia ne risente: la risaia, che copre un’area di circa 24 ettari, è prodotta da una società di produzione agricola nella Prefettura di Miyagi che prende in prestito da residenti che continuano a lasciare il posto per paura di essere travolti da uno tsunami. Ci sono ancora alcune macerie sul terreno, e ciò significa che continueremo a produrre riso in parallelo con i lavori di rimozione, ma il ripristino del paesaggio rurale prima del terremoto darà slancio alla ricostruzione.





Il rappresentante Yuji Shikoda della società di produzione agricola “Fukushima Stage Farm” ha dichiarato: “Ho una storia di riavvio delle piantagioni di riso nelle aree colpite dallo tsunami nella prefettura di Miyagi, quindi vorrei usare le mie conoscenze per tornare a Namie “.

Ryuji Oura, Assistant Manager, Namie Town Agriculture, Forestry and Fisheries Division, che ha supportato la ripresa dell’agricoltura lungo la costa, ha dichiarato: “Sono profondamente commosso dalla ripresa della piantagione di riso nelle aree colpite. a causa dello tsunami. Tuttavia, vorrei lavorare sulla rivitalizzazione dell’agricoltura”.