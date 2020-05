A causa del coronavirus l’Università di Cambridge ha deciso di organizzare lezioni online fino all’estate 2021. La secolare università britannica si riserva di cambiare il programma solo se il governo cambiasse disposizioni in merito al distanziamento sociale. In Italia, invece, il ministro Azzolina conta di tornare in classe per settembre.



L’università della Gran Bretagna, Cambridge, ha deciso di organizzare un programma di studi online fino all’estate 2021. A causa del distanziamento sociale la struttura scolastica ha ritenuto più opportuno mettere a disposizione degli studenti un programma telematico che escludesse qualsiasi tipo di contatto tra alunni e docenti.

L’università ha comunque chiarito che si riserva di cambiare il programma qualora il governo modificasse le disposizioni anti contagio.

L’ente ha chiarito che tutti gli alunni che si iscrivono per il prossimo anno accademico devono essere informati “con assoluta chiarezza” sulle modalità di studio che si prevedono per il prossimo autunno.

Niente cambia per le tasse che, anche se l’università sarà telematica, verranno pagate on-line.

Together with @CambridgeUP we are carrying out a study into remote learning, EdTech use & the school shutdown. Your input is needed.

The Impact of Covid-19 on Education survey has a daily question. Here is Wednesday’s =>https://t.co/KshEccuSw8#ResearchQuestionOfTheDay

— EDUCATE and Prof Rose Luckin (@Knowldgillusion) May 20, 2020