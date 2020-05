A New York cerchi sul prato nei parchi, per far rispettare il distanziamento anti Coronavirus a tutti i cittadini.

Per far rispettare il distanziamento anti Coronavirus ai cittadini, New York adotta un singolare sistema nei parchi. L’idea è stata adottata dapprima all’interno di Domino Park di Brooklyn, nelle aree che normalmente vengono prese d’assalto dagli avventori.

Aree delimitate nei parchi di New York

Sul prato del Domino Park sono stati disegnati dei cerchi con della vernice bianca, a delimitare lo spazio di ognuno e a debita distanza gli uni dagli altri. Una trovata particolare che però sembra essere anche efficace, ai fini di tutelare la salute dei cittadini pur consentendo loro di rilassarsi al parco.

Con l’avvento della bella stagione infatti è sempre più difficile evitare che si formino assembramenti, soprattutto nelle aree verdi cittadine. L’idea abbraccia perfettamente la campagna del governatore Andrew Cuomo e della Polizia di New York, che da giorni stanno cercando di sensibilizzare i cittadini all’uso di ogni possibile forma di protezione anti contagio.

Un’idea da copiare

Il parco in questione è aperto al pubblico, nonostante sia gestito da una società privata che si occupa della sua amministrazione. A diffondere la notizia, un passaparola attraverso i social network partito dal video postato da alcune persone al parco, su Twitter.

“Se avessimo visto un video del genere nel 2019, non avremmo pensato al futuro, bensì ad un film distopico di Hollywood”, scrive un utente Twitter, “Fino a tre mesi fa, l’idea di posizionarsi in un cerchio dipinto all’aperto sarebbe stato un concetto bizzarro, ma i residenti hanno recepito molto bene queste indicazioni”.