Quando si sveglia dal coma nel Regno Unito c'è il coronavirus: la storia di Brian che non ricorda cos'è successo e che ha contratto l'infezione.

Il coronavirus ha sconvolto proprio tutti nel Regno Unito, tranne chi era in coma. Un uomo di 69 anni dopo essersi svegliato ha scoperto l’esistenza della pandemia.



Coronavirus, Regno Unito: non sapeva della pandemia

Nell’ospedale di Bristol un uomo di 69 anni quando si è svegliato dal coma ha scoperto che nel mondo è in corso una pandemia. Sembra un film ma è tutto vero. Brian Harvey è stato ricoverato a metà marzo per una polmonite fortissima che l’ha portato in terapia intensiva. I medici hanno scoperto che l’uomo era affetto da coronavirus, ma lui non l’ha potuto sapere in quanto poco dopo essere entrato al pronto soccorso è stato trasportato d’urgenza al reparto di terapia intensiva. Qui, gli è stato indotto il coma da cui si è svegliato 4 settimane dopo. Dopo ancora un’altra settimana, servita per riprendere totalmente conoscenza, Brian ha scoperto cos’era successo e cosa ancora sta accadendo nel mondo.





L’amnesia che gli ha fatto dimenticare tutto

“Non sapeva nemmeno del Coronavirus quando si è svegliato. Abbiamo dovuto spiegargli che c’era un virus là fuori, spiegare che tutto era chiuso” ha spiegato la figlia di Brian, Faye. A causa della sedazione farmacologica l’uomo ha subito una forte amnesia che gli ha fatto dimenticare tutto. Quando è entrato in coma, nel Regno Unito c’erano all’incirca 5mila casi e 230 morti, mentre quando si è svegliato i morti hanno superato la soglia dei 34mila ed i casi sono diventati 47mila.