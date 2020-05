Dopo una giornata di lavoro nella lotta al Covid-19, l'infermiera Mari Carmen torna a casa. Stavolta, però, l'aspetta una sorpresa indimenticabile.

Non si aspettava di ricevere una sorpresa così Mari Carmen, infermiera spagnola che in ospedale lotta ogni giorno contro il Covid. Di ritorno da una giornata di estenuante lavoro, non riesce a trattenere le lacrime per l’accoglienza dei suoi vicini. È la storia raccontata da un video postato dai condomini sui social: un modo semplice, ma sincero, per rendere omaggio a tutto il personale sanitario in prima linea nella lotta al Covid-19 in Spagna, come nel resto del mondo.

Nella distanza, l’affetto dei vicini

E così, rientrando a casa, Mari Carmen è stata accolta sul pianerottolo scale da una fragorosa ovazione. Ad applaudire, tutti i vicini del condominio in cui vive: con questo piccolo gesto umano, le persone a lei vicine hanno fatto sentire la loro vicinanza. Come da disposizioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, è consigliabile mantenere una distanza di sicurezza. Si tratta di una norma atta a garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone.

Questo non ha, tuttavia, impedito ai vicini di casa della donna di esserle davvero vicini. Di seguito il video postato su Facebook.

Una sorpresa per l’infermiera che lotta contro il Covid

Non solo applausi. Dopo la fragorosa accoglienza, Mari Carmen è rimasta commossa nel vedere il caloroso benvenuto allestito dai vicini: le scale erano piene di messaggi d’amore, palloncini e poster di supporto, al punto che l’infermiera non ha potuto trattenere le lacrime per la commozione. “Sei una donna coraggiosa e combattiva“, “Il tuo lavoro è molto prezioso, grazie“,”I tuoi vicini vogliono ringraziarti per il lavoro che fai ogni giorno. Abbi cura di te“, “Oggi ti applaudiamo, grazie per il tuo lavoro“, “Forza. Siamo tutti con te, Ti vogliamo bene. Andrà tutto bene“. Sono solo alcuni dei messaggi affissi davanti alla porta del suo appartamento.





L’episodio ha fatto il giro del web. Un esempio di altruismo e umanità in un momento in cui le professioni sanitarie come infermieri, operatori e medici, tanto quanto quelle impiegate nella distribuzione e del settore delivery, sono le più esposte al rischio contagio.