Le due dighe sono crollate contemporaneamente e adesso preoccupano Donald Trump.

Paura in Michigan dove sono crollate, contemporaneamente, due dighe a causa del forte maltempo. Circa 10.000 residenti nello Stato sono stati evacuati dopo il crollo di due dighe causato da forti piogge. Stando a quanto riferito dalla Bbc, si tratta delle dighe di Edenville e Sanford, circa 230 km a nord di Detroit. Il Servizio meteorologico nazionale ha messo in guardia contro possibili allagamenti nelle aree lungo il fiume Tittabawassee. Il governatore del Michigan, Gretchen Whitmer, ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Midland dopo il crollo delle dighe. Secondo il Servizio meteorologico parti della contea potrebbero essere sommerse da 2,7 metri di acqua.

Michigan: crollano 2 dighe

Le inondazioni nel Michigan sono solo l’ultimo disastro che ha colpito lo Stato nelle ultime settimane: il nuovo governatore sta già lavorando per contenere la pandemia di coronavirus. Il Michigan è al settimo posto nei casi di Covid-19 e quarto nel numero dei decessi.

L’emergenza, scoppiata in piena pandemia di Covid-19, è ulteriormente aggravata dalla presenza sul territorio di un impianto chimico della società Dow, che ha attivato un apposito piano di messa in sicurezza.





“Si tratta di una situazione mai vista prima nella contea di Midland. Dovercisi confrontare nel mezzo di una pandemia globale è quasi impensabile” ha dichiarato la governatrice. In sole 24 ore l’ordine di evacuazione è stato rinnovato due volte, sotto il coordinamento della guardia nazionale del Michigan. Ai residenti è stato chiesto di indossare obbligatoriamente una mascherina e di osservare il distanziamento sociale per evitare il contagio. La diga di Edenville, costruita nel 1924, versava già in cattive condizioni mentre quella di Sanford è in condizioni migliori, ma entrambe erano in procinto di essere vendute.