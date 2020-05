Abdul Nasser Qardash, nome importante dell'Isis, è stato catturato e consegnato dagli Usa alle forze di sicurezza irachene.

Abdul Nasser Qardash, importante nome dell’Isis catturato nel 2019 dai curdi, è stato consegnato dagli Usa alle autorità irachene. La notizia – diffusa in un primo momento da diversi media italiani – della sua identificazione con il successore di Abu Bakr al Baghdadi, il defunto leader dello Stato Islamico, viene però smentita dal fatto che la cattura di Abdul Nasser Qardash risale alla battaglia di Baghouz, molti mesi prima della morte di Al Baghdadi, di cui non può dunque essere il successore. In secondo luogo, la foto di Qardash in manette, bendato e scortato da due guardie dal volto coperto non corrisponde al momento della cattura – avvenuta per mano delle forze curde – ma a quello della sua consegna da parte degli americani alle forze di sicurezza dell’Iraq.





Catturato Abdul Nasser Qardash

Su Qardash pendeva una taglia da 5 milioni di dollari, il suo arresto è avvenuto a seguito di una delicata operazione di rintracciamento e indagine. Il Servizio di intelligence iracheno lo ha comunicato ufficialmente: “Ha ricoperto posizioni di leadership nell’organizzazione sin dai tempi di Al-Zarqawi, fino a raggiungere il ruolo di capo del comitato delegato sotto il califfato di al Baghdadi, e ha guidato le battaglie a Baghuz”.

Abdul Nasser Qardash aveva studiato scienze islamiche all’università di Mosul e si era guadagnato la fama di spietato persecutore degli Yazidi nell’Iraq Nord-occidentale. È stato inoltre uno dei coordinatori delle cellule di terroristi in Nord Africa ed Europa.

Dopo gli studi accademici, ha fatto parte della milizia di Saddam Hussein.