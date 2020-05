Bambina di 7 anni uccisa brutalmente da un amico della madre

Bambina di 7 anni uccisa da un amico della madre, poca prima gli aveva regalato un disegnino.

Una bambina di soli 7 anni, Bella Rose, è stata uccisa a pugnalate da un amico della madre, tale David Michael Moss, di 34 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti avvenuti ad Edmonton, in Canada, la piccola Bella sarebbe stata colpita a morte dopo aver regalato un disegnino all’uomo per tirarlo su di morale. Pare infatti che l’omicida soffrisse di depressione e che la mamma della bambina cercasse di stargli quanto più possibile vicino, ospitandolo spesso a casa sua. Lunedì scorso però un raptus dell’uomo ha portato alla scomparsa della piccola Bella, pugnalata a morte con delle forbici.

Bambina uccisa da un amico della madre

Stando alle dichiarazioni rilasciate dalla madre della bambina, poco dopo aver messo a dormire la figlia l’avrebbe sentita urlare e per questo si sarebbe recata di corsa nella sua stanza dove l’avrebbe trovata in una pozza di sangue con il 34enne che si accaniva con le forbici sul corpo della piccola.





La mamma sarebbe riuscita solo a portare via la figlia più piccola, una bimba di 4 anni che avrebbe assistito all’intera sequenza. Solo quando l’uomo si è allontanato la madre avrebbe cercato di intervenire tentando un massaggio cardiaco sulla bimba, ma purtroppo quando i paramedici sono arrivati ​​sulla scena hanno potuto solo dichiarare il decesso . “Lei era come suo padre, aveva un enorme animo gentile e amava davvero la vita, cercava di fare tutto il possibile per far sentire meglio gli altri” ha spiegato la mamma di Rose in lacrime ancora incredula per quanto accaduto.