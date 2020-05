Un uomo negli Usa è stato incastrato con un video mentre picchiava gli anziani in una casa di cura. Si tratta di un ragazzo di vent’anni, identificato dalla polizia proprio grazie al filmato postato sui social. Indagini in corso su quello che è successo nella struttura.

Nel filmato si vede un anziano piegato su se stesso ed un uomo che lo prende a pugni e schiaffi. Sembra surreale, ma è la storia di una casa di cura nel Michigan diventata oggetto d’attenzione da parte delle autorità per episodi di violenza diffusi in rete.

Un ragazzo si è filmato mentre picchiava un anziano ed ha postato il video sui social. Proprio grazie a quel documento, diventato virale, l’aggressore è stato identificato ed arrestato dalla polizia locale di Detroit. Il capo della stazione, James Craig, ha spiegato che la polizia sta indagando sull’accaduto verificatosi nella casa di cura a nord-ovest della città americana, nel Westwood Nursing Center.

The Detroit Police have indicated there has been an arrest in this atrocity. No name, no picture and no indication of the citizenship status of the arrestee. This video will remain pinned here until they offer that information. What are they hiding? pic.twitter.com/Dzs8QYykIv

