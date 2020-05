Da 36mila a 54mila morti in meno negli Stati Uniti se il lockdown fosse stato anticipato.

Uno studio condotto della Columbia University riportato e dal New York Times ha dimostrato che se gli Stati Uniti avessero imposto il lockdown con una settimana di anticipo a marzo ci sarebbero stati 36mila morti in meno. Se invece le misure di distanziamento e di limitazione dei contatti fossero state imposte il 1 marzo, un paio di settimane prima che questi provvedimenti venissero presi in gran parte del Paese, quasi 54mila decessi registrati in America, circa l’83 per cento, sarebbero stati evitati. La ricerca afferma che se le restrizioni fossero entrate in vigore l’8 marzo, l’area metropolitana di New York avrebbe avuto almeno 209.987 casi in meno e 17.514 morti in meno.



Stati Uniti, 36mila morti in meno

Ripercorrendo le tappe dell’emergenza sanitaria negli Stato Uniti ci si rende conto di come la Casa Bianca non abbia agito con il gusto tempismo all’insorgere dell’epidemia.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato lo stato di pandemia l’11 marzo, quando in realtà la situazione è già fortemente fuori controllo. Solo due giorni dopo Trump dichiarò l’emergenza nazionale, ma ci vollero ancora diversi giorni prima che tutti gli stati impossesso il distanziamento sociale e chiudessero le attività.





Il 15 marzo, poi, venivano sconsigliati gli assembramenti di più di 50 persone, ma l’indicazione era ancora quella di non chiudere scuole e imprese. È in quello stesso giorno però che i governatori di Washington e dell’Illinois hanno imposto la chiusura di bar e ristoranti. Solo dal 16 marzo alcune scuole hanno iniziato a chiudere. Trump il 9 marzo twittava: “Non chiudiamo niente, la vita economica va avanti. Al momento abbiamo solo 22 morti, non serve chiudere”. Il totale dei decessi negli Stati Uniti è vicino alle 95mila unità.